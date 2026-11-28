Мирная жительница Горловки в Донецкой Народной Республике получила ранения при атаке украинского беспилотника. Кроме того, в Никитовском районе города в результате ударов БПЛА были уничтожены частный дом и автомобиль. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

«В результате атаки дрона ВФУ в Никитовском районе Горловки ранена мирная жительница», — написал градоначальник в Max.

Ранее Life.ru писал, что три мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ на Горловку. О пострадавших также сообщал глава городского округа Иван Приходько.