Три мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Горловку
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Украинские военные устроили очередную атаку на Горловку в ДНР, в результате вражеского налёта ранения получили три местных жителя. Информацией делится глава городского округа Иван Приходько в мессенджере Max. Чиновник не уточнил состояние пострадавших.
«В результате украинской вооружённой агрессии ранены три мирных жителя Горловки», — сказано в тексте.
Накануне сообщалось, что в Горловке при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадала городская больница № 2. Повреждения получила остеклённая часть хирургического и онкологического корпусов больницы. Жертв и пострадавших нет.
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