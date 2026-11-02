Хакер получил доступ к данным более 15 тыс. учётных записей пользователей системы государственного управления Словении. Об этом сообщило Правительственное управление республики по информационной безопасности (URSIV).

Для проникновения в систему хакер использовал скомпрометированный веб-сервер одного из государственных органов. Через него удалось получить пользовательские записи платформы Domino. В 7 216 из них содержались хэшированные значения паролей, которые в некоторых случаях можно восстановить. После обнаружения атаки сервер изолировали от сети. URSIV потребовало от администраторов государственных информационных систем срочно сбросить пароли всех затронутых учётных записей.

Пользователям также рекомендовали сменить пароли на других служебных и личных ресурсах, если они использовали там такие же или похожие комбинации. Для защиты аккаунтов ведомство советует включить многофакторную аутентификацию. Обстоятельства инцидента изучает центр реагирования на компьютерные инциденты государственного управления SIGOV-CERT совместно с техническими службами. URSIV пообещало публиковать информацию о новых результатах расследования и дополнительных мерах реагирования.