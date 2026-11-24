Хакер Арион Куртай, устроивший масштабную утечку материалов GTA VI, получил семь лет тюрьмы и сразу вышел на свободу. О решении суда сообщила полиция лондонского Сити.

В сентябре 2022 года участник хакерской группировки Lapsus$ выложил в открытый доступ 90 видеороликов с игровым процессом GTA VI, которую Rockstar Games на тот момент ещё официально не представила. Злоумышленник также угрожал обнародовать исходный код игры. На ликвидацию последствий кибератаки разработчики потратили пять миллионов долларов, не считая тысяч часов работы сотрудников.

Rockstar Games была не единственной жертвой Куртая. Ранее он взламывал системы британской телекоммуникационной компании BT, онлайн-банка Revolut и сервиса Uber.

Из-за тяжёлой формы аутизма хакера ранее поместили в охраняемую психиатрическую больницу, которую он покинул в 2026 году. При назначении наказания суд учёл время, проведённое в медицинском учреждении. Теперь Куртай находится на свободе, однако при нарушении установленных условий его могут вернуть за решётку.