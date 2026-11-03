Немецкие супермаркеты начали массово избавляться от испорченных продуктов после кибератак на холодильное оборудование. Неизвестные получили удалённый доступ к системам охлаждения и изменили их настройки, превратив морозильные камеры в настоящие печи. Об этом сообщает Bild.

Один из наиболее серьёзных случаев произошёл в городе Рейсбах в Нижней Баварии. В местном супермаркете Edeka температура внутри морозильников, которые должны были поддерживать сильный холод, неожиданно подскочила до +50 градусов. В результате большие партии охлаждённых и замороженных товаров пришли в негодность.

Похожие инциденты зафиксировали в Северном Рейне — Вестфалии и Бремене. По предварительным данным, злоумышленники вмешивались в работу холодильных установок дистанционно и запускали разморозку. Сотрудники магазинов обнаруживали проблему уже после того, как температурный режим был нарушен.

Предположительно, слабым местом стали устаревшие системы управления оборудованием. Некоторые из них больше не получают обновлений безопасности от производителей, что делает устройства потенциально уязвимыми для взлома.

К выяснению обстоятельств подключились немецкие специалисты по борьбе с киберпреступностью. Сколько именно магазинов пострадало и во сколько обойдётся торговым сетям уничтожение продуктов, пока неизвестно.