Хакеры нагрели продукты в холодильниках немецких магазинов до +50 °C
Хакеры разморозили холодильники в супермаркетах Германии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu
Немецкие супермаркеты начали массово избавляться от испорченных продуктов после кибератак на холодильное оборудование. Неизвестные получили удалённый доступ к системам охлаждения и изменили их настройки, превратив морозильные камеры в настоящие печи. Об этом сообщает Bild.
Один из наиболее серьёзных случаев произошёл в городе Рейсбах в Нижней Баварии. В местном супермаркете Edeka температура внутри морозильников, которые должны были поддерживать сильный холод, неожиданно подскочила до +50 градусов. В результате большие партии охлаждённых и замороженных товаров пришли в негодность.
Похожие инциденты зафиксировали в Северном Рейне — Вестфалии и Бремене. По предварительным данным, злоумышленники вмешивались в работу холодильных установок дистанционно и запускали разморозку. Сотрудники магазинов обнаруживали проблему уже после того, как температурный режим был нарушен.
Предположительно, слабым местом стали устаревшие системы управления оборудованием. Некоторые из них больше не получают обновлений безопасности от производителей, что делает устройства потенциально уязвимыми для взлома.
К выяснению обстоятельств подключились немецкие специалисты по борьбе с киберпреступностью. Сколько именно магазинов пострадало и во сколько обойдётся торговым сетям уничтожение продуктов, пока неизвестно.
Ранее Life.ru сообщал, что после похожих атак на европейские супермаркеты в Еврокомиссии попросили журналистов не спешить с обвинениями в адрес России. Представитель ЕК Тома Ренье подчеркнул, что виновников ещё предстоит установить, а расследование должны проводить компетентные органы. На фоне серии взломов Брюссель начал консультации с национальными ведомствами, чтобы усилить защиту цифровой инфраструктуры.