Хакеры оживили молчавший 7 лет аккаунт Юнкера и одели его в костюм цыплёнка

Неизвестные взломали аккаунт бывшего председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в соцсети X и разместили там сгенерированное нейросетью изображение. На картинке экс-глава ЕК предстал в жёлтом костюме цыплёнка с красными и синими перьями. В руках нарисованный Юнкер держал тарелки с мексиканскими тако.

Публикация появилась 9 сентября и вскоре была удалена, однако в Сети разошёлся её скриншот. Как сообщает Politico, до этого аккаунт политика молчал почти семь лет: последняя настоящая запись датирована 1 декабря 2019 года.

«Аккаунт бывшего председателя в X действительно был взломан. Были предприняты необходимые меры для решения этого вопроса», — подтвердил представитель Еврокомиссии.

Сам Юнкер на запрос издания не ответил. Кто получил доступ к его странице и зачем понадобилась странная ИИ-публикация, пока неизвестно. Жан-Клод Юнкер возглавлял Еврокомиссию с 2014 по 2019 год. Во время его председательства аккаунтом управлял сотрудник, отвечавший за социальные сети в Брюсселе.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о проблемах с распределением полномочий во внешней политике ЕС на фоне обсуждения реформы Европейской службы внешних связей (EEAS). По её словам, фактическое принятие внешнеполитических решений в союзе вызывает вопросы из-за влияния главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.