Ряд европейских политиков не заинтересован в скором завершении конфликта на Украине из-за возможной политической ответственности. Об этом в личном блоге написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«У нас принято называть европейских политиков «ястребами». Но никакие это не ястребы — это мокрые петухи, которые громко кукарекают только потому, что очень боятся», — заявил Дубинский.

Он утверждает, что завершение конфликта заставит европейские власти подводить итоги потраченных средств и оценивать последствия принятых решений. По мнению депутата, для многих политиков ЕС возможное поражение Украины может обернуться потерей должностей, поэтому они продолжают откладывать принятие решений.

Дубинский также сравнил ситуацию европейских лидеров с положением Владимира Зеленского, заявив, что они опасаются последствий завершения боевых действий.

Премьер Словакии Роберт Фицо ранее заявлял о необходимости изменения подхода Евросоюза к украинскому конфликту и отношениям с Россией. Политик призвал к поиску дипломатического решения и отметил, что Европа должна уделять больше внимания экономическим вопросам и собственному развитию.