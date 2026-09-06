В МИД назвали призывы ЕС о мире и диалоге с Россией «информационным шумом»

Призывы европейских политиков к миру и восстановлению диалога с Россией не имеют реального значения, поскольку политика Евросоюза на практике остаётся прежней. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в беседе с РИА «Новости» на полях ВЭФ.

Дипломат охарактеризовал публичные заявления представителей ЕС о необходимости говорить с Москвой как «сотрясение воздуха» и «белый информационный шум».

По оценке Грушко, действия Евросоюза расходятся с мирной риторикой. Он заявил, что европейская политика фактически совпадает с линией НАТО. Замглавы российского МИД считает, что речь идёт о стремлении затянуть украинский конфликт и добиться стратегического поражения России.