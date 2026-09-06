В МИД назвали призывы ЕС о мире и диалоге с Россией «информационным шумом»
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Призывы европейских политиков к миру и восстановлению диалога с Россией не имеют реального значения, поскольку политика Евросоюза на практике остаётся прежней. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в беседе с РИА «Новости» на полях ВЭФ.
Дипломат охарактеризовал публичные заявления представителей ЕС о необходимости говорить с Москвой как «сотрясение воздуха» и «белый информационный шум».
По оценке Грушко, действия Евросоюза расходятся с мирной риторикой. Он заявил, что европейская политика фактически совпадает с линией НАТО. Замглавы российского МИД считает, что речь идёт о стремлении затянуть украинский конфликт и добиться стратегического поражения России.
При этом отдельные европейские политики действительно допускают возможность будущего восстановления контактов с Москвой. В частности, президент Финляндии Александр Стубб не раз говорил о перспективе возобновления политического диалога между Евросоюзом и Россией. За необходимость диалога с Россией ранее выступали и другие европейские политики.
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