Личные данные почти каждого третьего жителя Франции оказались под угрозой после масштабной кибератаки на сервис почтовой рассылки Maileva. Хакеры похитили имена, фамилии и почтовые адреса 22 миллионов человек. Об этом сообщила французская почтовая группа La Poste, подтвердившая информацию специализированному порталу Cyberattaque.org.

Maileva входит в состав Docaposte — дочерней компании La Poste. Платформой пользуются несколько тысяч организаций, включая социальные жилищные объединения, медицинские учреждения, лаборатории и другие предприятия. Через неё они отправляют клиентам счета, уведомления и официальную корреспонденцию.

Кибератака произошла в сентябре 2026 года. После обнаружения подозрительной активности 23 сентября компания приостановила работу сервиса для проведения защитных мероприятий. Постепенно восстановить его удалось к 29 сентября. Однако о масштабах утечки стало известно только сейчас.

По данным компании, инцидент затронул около 22 миллионов получателей корреспонденции организаций-клиентов. Это не означает, что все пострадавшие непосредственно пользовались Maileva: многие могли просто получать письма от больниц, лабораторий или других учреждений, которые отправляли их через эту платформу.

При этом в отдельных случаях под угрозой могли оказаться и дополнительные сведения. Например, некоторые организации сообщали о возможном доступе к информации о счетах, платежах и медицинских услугах. Объём затронутых данных зависит от конкретного клиента и характера отправлявшейся корреспонденции.

Ранее американский сервис такси Uber сообщил об утечке персональных данных водителей после хакерской атаки на стороннюю компанию, обслуживавшую его системы. Злоумышленники получили доступ к внутренним учётным данным подрядчика и воспользовались ими для похищения информации. Среди скомпрометированных сведений оказались данные водительских удостоверений.