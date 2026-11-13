Промышленные холодильные установки в Германии и других европейских странах по-прежнему остаются уязвимыми для кибератак. Обновления программного обеспечения не устранили все риски взлома оборудования датской компании Danfoss. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное ведомство по информационной безопасности ФРГ (BSI).

В ведомстве предупредили, что злоумышленники могут получать удалённый доступ к системам управления холодильным оборудованием и изменять настройки температуры. Такие действия способны привести к порче продуктов и серьёзным финансовым потерям для предприятий.

По данным BSI, производитель уже выпустил обновления программного обеспечения, однако принятых мер пока недостаточно, чтобы полностью исключить возможность новых атак.

Немецкие специалисты настоятельно рекомендуют владельцам холодильных установок по возможности отключить системы управления от открытого интернета. Если удалённый доступ необходим для работы, его следует организовать через защищённое VPN-соединение.

Предупреждение появилось на фоне серии кибератак на холодильное оборудование европейских супермаркетов. Ранее подобные инциденты произошли во Франции, Швеции, Бельгии и других странах. В некоторых магазинах температура в холодильных камерах резко повышалась, из-за чего торговым сетям приходилось списывать испорченные продукты.

Особую опасность представляют устаревшие контроллеры, для которых больше не выпускаются обновления безопасности. Даже установка новых программных исправлений не гарантирует защиту оборудования, если его системы управления остаются напрямую доступными из интернета.

В BSI подчеркнули, что промышленные системы управления не должны иметь открытого доступа из глобальной сети. Специалисты призвали предприятия проверить настройки оборудования и устранить потенциальные точки проникновения злоумышленников.