Американский сервис такси Uber сообщил об утечке персональных данных водителей после хакерской атаки на стороннюю компанию, обслуживавшую его системы. Злоумышленники получили доступ к внутренним учётным данным подрядчика и воспользовались ими для похищения информации. Среди скомпрометированных сведений оказались данные водительских удостоверений, сообщает Reuters со ссылкой на материалы расследования.

Информация об инциденте появилась на сайте генерального прокурора Калифорнии. Согласно уведомлению Uber, 9 октября 2026 года подрядчик предупредил компанию о взломе своих внутренних учётных записей. Получив сообщение, сервис такси немедленно отключил обмен данными с партнёром и начал собственную проверку.

Уже 13 октября расследование подтвердило, что хакеры действительно воспользовались похищенными учётными данными для доступа к информации Uber. Название пострадавшего подрядчика в официальном уведомлении не раскрывается. Однако, по сведениям TechCrunch, речь идёт об американской компании Fireworks AI, которая предоставляет корпоративным клиентам инструменты для работы с искусственным интеллектом.

Масштаб утечки пока окончательно не установлен. Известно, что только в штате Род-Айленд инцидент затронул около 1873 человек. О возможном компрометировании данных также уведомили жителей ряда других американских штатов.

Uber предложила пострадавшим бесплатные услуги мониторинга кредитной истории и помощи в случае мошенничества через Cyberscout, подразделение TransUnion. Подключить защиту можно в течение 90 дней после получения уведомления. При этом компания заявила, что пока не обнаружила случаев противоправного использования похищенной информации.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении Яны Лантратовой относительно последствий утечек персональных данных. По её словам, скомпрометированные пароли и банковские карты можно заменить, однако паспортные сведения, домашний адрес и биометрическую информацию практически невозможно вернуть под контроль после попадания к злоумышленникам. Она подчеркнула необходимость усиления защиты личных данных граждан.