Министерство иностранных дел Австрии подверглось кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к служебным контактным данным сотрудников ведомства и дипломатических представительств за рубежом. Инцидент произошёл в ночь с 12 на 13 ноября, однако официально о нём сообщили только 20 ноября. Об этом пишет австрийский телеканал ORF со ссылкой на заявление министерства.

По данным ведомства, хакеры проникли на сайт, техническим обслуживанием которого занимается внешний подрядчик. Несанкционированный доступ обнаружили 13 ноября и оперативно пресекли.

Проверка показала, что злоумышленники смогли просмотреть записи с именами и рабочими контактами сотрудников центрального аппарата МИД, а также австрийских дипломатических миссий за границей. При этом министерство утверждает, что персональные данные граждан не пострадали.

В ведомстве обратили внимание, что кибератака произошла одновременно с масштабным глобальным сбоем сервисов Microsoft. Однако подтверждений того, что два инцидента связаны между собой, пока нет.

После обнаружения взлома министерство совместно с подрядчиком усилило защиту сайта и провело дополнительные технические проверки. О происшествии также уведомили Федеральное ведомство по кибербезопасности и орган по защите данных.