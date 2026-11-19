Семья из Краснодара лишилась почти 11 тысяч долларов в криптовалюте, которые копила больше года, откладывая практически всю зарплату. Деньги исчезли с кошелька Trust Wallet, пострадавшие подозревают, что злоумышленники могли получить к ним доступ через уязвимость iPhone, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Алины, ранним утром 15 ноября их с мужем разбудили уведомления о двух списаниях — на 8962 и 1973 USDT. Всего неизвестные вывели 10 935 токенов, стоимость которых составляет около 900 тысяч рублей. Эти деньги супруги собирали больше года, стараясь максимально экономить.

Пара предполагает, что преступники могли взломать iPhone 12 мужа, на котором установлена операционная система iOS 18. Краснодарцы связывают случившееся с известными инструментами для атак на смартфоны Apple — DarkSword и Coruna.

Как утверждает Алина, супруги тщательно соблюдали правила безопасности: не подключали криптокошелёк к сторонним сайтам, не подписывали подозрительные смарт-контракты и никому не передавали секретную фразу для восстановления доступа. Поэтому они не понимают, каким образом посторонние могли завладеть накоплениями.

После случившегося семья обратилась в компанию Tether, выпускающую стейблкоин USDT, с просьбой заблокировать похищенные средства. Однако служба поддержки ответила, что не может вмешиваться в проведённые переводы, и посоветовала обратиться в правоохранительные органы. Теперь супруги ищут других пострадавших, чтобы подготовить коллективную петицию разработчикам Trust Wallet.

Между тем 10 ноября Life.ru рассказывал о предупреждении криптобиржи Binance, связанном с другой опасной уязвимостью в операционной системе iOS. По информации компании, ошибка в версиях iOS 26 и 27 потенциально позволяет вредоносным приложениям получать доступ к файлам других программ, в том числе к данным криптокошельков. Пользователям рекомендовали обновлять программное обеспечение и при подозрении на компрометацию переводить активы на новый кошелёк, созданный на безопасном устройстве.