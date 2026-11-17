Сайты 178 крупных организаций по всему миру, включая Zoom, IKEA, CNN, BBC и Salesforce, оказались заражены вредоносным кодом, предназначенным для кражи криптовалюты, банковских данных и атак на iPhone. Масштабную кибератаку обнаружил специалист по информационной безопасности Скотт Хелме.

Злоумышленники воспользовались уязвимостью платформы Optimizely, которую компании используют для настройки и оптимизации своих сайтов. Через неё преступники внедрили вредоносные скрипты в 188 файлов, связанных с веб-ресурсами пострадавших организаций.

Программа могла незаметно подменять адреса криптовалютных кошельков, перенаправляя платежи мошенникам. Кроме того, вредоносный код был способен перехватывать номера банковских карт, файлы cookie и снимки экрана пользователей.

Отдельной целью стали владельцы iPhone и iPad. При посещении заражённых страниц на устройства пытались загрузить инструменты для эксплуатации уязвимостей iOS под названиями Coruna и DarkSword. Сколько смартфонов удалось взломать, пока неизвестно.

По подсчётам исследователей, на обнаруженные криптокошельки злоумышленников поступило около семи тысяч долларов. При этом определить полный масштаб хищения платёжных данных специалисты пока не смогли.

В Optimizely признали факт кибератаки и сообщили об устранении использованной уязвимости. Компания удалила внедрённый код, заблокировала опасный механизм доступа и уведомила затронутых клиентов. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал об опасной уязвимости в Telegram, позволявшей запускать посторонний код на смартфонах. Проблему обнаружили специалисты компании V12 после появления новой функции интерактивных виджетов. Разработчики мессенджера впоследствии усилили защиту приложения.