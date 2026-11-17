Распространившиеся в интернете предупреждения о глобальном отключении электричества, банковских систем и интернета 17 ноября не имеют подтверждённых оснований. К такому выводу пришли специалисты испанского проекта VerificaRTVE, изучившие происхождение сообщений о якобы неизбежном «цифровом апокалипсисе».

Как выяснили журналисты, авторы тревожных публикаций смешали реальные события с недостоверными утверждениями. Одним из поводов для слухов стала назначенная на 17 ноября проверка системы экстренного оповещения в США. Однако речь идёт лишь о передаче тестового сообщения по телевидению и радио, а не об отключении электроснабжения или интернета.

Дополнительную волну паники вызвали видеозаписи, на которых президент США Дональд Трамп якобы предупреждает о масштабном блэкауте. Проверка RTVE показала, что в этих роликах использовался изменённый с помощью искусственного интеллекта звук. Оригинальные выступления американского лидера не содержали подобных предупреждений.

В качестве подтверждения «предсказания» пользователи также распространяли фрагменты мультсериала «Симпсоны» и ссылались на рекомендации Евросоюза иметь запас необходимых вещей на 72 часа. Однако упомянутые меры подготовки к чрезвычайным ситуациям действуют с 2025 года и не связаны с предполагаемой катастрофой 17 ноября.

Ранее Life.ru подробно разбирал происхождение пугающего прогноза. Выяснилось, что история о трёхмесячном отключении интернета и обнулении банковских счётов распространилась из анонимных сообщений в соцсетях. Подтверждений масштабной кибератаки нет, а реальная проверка системы оповещения в США не предполагает отключения цифровых сервисов.