Халяльно — и точка: Кадыров сделал заказ в первом халяльном ресторане сети в Грозном

В Грозном открылся первый ресторан сети «Вкусно — и точка» с халяльным меню, а его первым посетителем стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Во время открытия он осмотрел кухню, залы и лично попробовал блюда из нового меню.

Ресторан «Вкусно — и точка» запустил первый ресторан с халяльным меню в Грозном. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Ресторан заработал в торгово-развлекательном центре «Грозный-Молл» и стал третьим заведением сети с халяльным ассортиментом в России. Ранее такие точки открылись в Нальчике и Владикавказе.

Кадыров заказал «Грозный Комбо», в который входят бургер «Биг Хит», картофель фри и холодный напиток.

Новая точка станет крупнейшим предприятием сети на территории Северо-Кавказского федерального округа и создаст более 60 рабочих мест в республике.

Качество и происхождение продуктов контролируются на всех этапах производства. В компании заявили, что планируют открыть до 15 ресторанов в регионах Северного Кавказа и создать более 750 рабочих мест.

Ранее глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев поддержал позицию Рамзана Кадырова о сохранении традиций в одежде женщин на Кавказе. По его словам, местная культура отличается от арабской, поэтому переносить чужие элементы гардероба не следует. Поводом для обсуждения стали слова Кадырова о том, что кавказские женщины исторически носили платки и национальные головные уборы, а не закрывающую лицо одежду. Фадеев отметил, что традиционный стиль кавказских женщин может сочетать красоту, местные обычаи и современные элементы.