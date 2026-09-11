«Могут одеваться красиво»: Фадеев поддержал позицию Кадырова о женщинах Кавказа

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев поддержал мнение главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что женщинам на Кавказе следует соблюдать требования ислама, но не перенимать арабский стиль одежды. Об этом он заявил РИА «Новости».

Поводом стал призыв сохранять местные традиции в одежде. Кадыров подчеркнул, что паранджа, по его словам, никогда не была характерна для Кавказа.

Фадеев согласился с такой позицией. Он отметил, что арабская культура может быть уместна в своём регионе, однако копировать её одежду на Кавказе не следует.

Глава СПЧ добавил, что даже в Средней Азии паранджу носили не повсеместно. По его утверждению, кавказские женщины традиционно не закрывали лицо, предпочитая платки и национальные головные уборы.

«Были очень красивые головные уборы, платки. Видимо это и имеет в виду Кадыров… Кавказские женщины и в прошлые времена, и сейчас могут одеваться красиво, так, как это было принято на протяжении столетий», — отметил Фадеев.

На том же совещании Кадыров обратился к мужчинам, которые носят чрезмерно длинные бороды, но не посещают мечети и коллективные пятничные молитвы. Он рекомендовал им укоротить бороды и не превращать религиозный образ в модный тренд.

Напомним, Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни не превращать религиозные элементы внешности в модный образ. Мужчинам он рекомендовал укоротить чрезмерно длинные бороды, а женщинам — соблюдать требования ислама, не копируя арабскую манеру одеваться.