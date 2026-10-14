HammAli отказался говорить о задержании Navai в Казахстане

Бывший партнёр Наваи Бакирова по дуэту HammAli & Navai Александр Алиев отказался обсуждать задержание рэпера в Казахстане. Об этом сообщает SHOT, журналистам которого музыкант не стал давать комментарии.

Тем временем поклонники Navai в Астане столкнулись с трудностями при попытке вернуть деньги за билеты на его выступление. По информации Telegram-канала, часть приобретённых билетов перенесли на другие даты.

Зрители, решившие отказаться от посещения концерта, обратились к организаторам за возвратом средств. Однако, как утверждает SHOT, покупателям заявили, что получить потраченные деньги не удастся.

Напомним, Life.ru писал, что рэперу Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) грозит до пяти лет колонии. В его автомобиле, на котором он въезжал в Казахстан, нашли 2,5 грамма марихуаны. Музыкант оказался среди четырёх задержанных, которых передали местной полиции. Сам исполнитель признался, что купил запрещённое в Бишкеке после концерта и не ожидал досмотра машины на границе. По предварительным данным, после произошедшего возбудили уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан.