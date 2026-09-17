Ханчжоуские специи: Работник китайской пиццерии приправил пиццу перхотью, клиенты всё видели

В китайском Ханчжоу сотрудника пиццерии Zunbao Pizza отправили под административный арест на семь суток после скандального инцидента на кухне. Работника поймали на том, что он стряхнул перхоть на готовую пиццу, следует из сообщения CNR со ссылкой на полицию и местные надзорные органы.

Инцидент произошёл 12 сентября в заведении сети Zunbao Pizza в районе Гуншу. Действия сотрудника по фамилии Ян попали в систему видеонаблюдения «прозрачной кухни», трансляция с которой была доступна клиентам через приложение доставки.

После появления записи в Сети полиция начала проверку. В итоге мужчину привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка и назначили ему семь суток административного ареста. В местном управлении рыночного надзора сообщили, что пиццу, оказавшуюся в центре скандала, уничтожили. Клиентам её не продавали.

Само заведение после случившегося временно закрылось. Контролирующие органы начали отдельную проверку соблюдения требований пищевой безопасности, а в отношении точки возбудили административное производство.

В Zunbao Pizza назвали произошедшее личным поступком сотрудника и заявили, что его действия нарушили требования безопасности продуктов. Сеть также сообщила о дополнительных проверках и усилении контроля за персоналом.

Ранее Life.ru рассказывал о нарушениях на кухнях нескольких московских пиццерий «Папа Джонс», которые выявил тайный агент SHOT ПРОВЕРКИ. В заведении на улице Хабарова, по данным канала, использовали тесто с истёкшим сроком годности и меняли маркировку на других продуктах. Также сообщалось о нарушениях при мытье посуды и соблюдении гигиены сотрудниками. В пиццерии на улице Маршала Катукова работников заметили в рабочей форме во время разгрузки поставок, после чего они возвращались к приготовлению еды.