Харчок вместо сиропа: Московский бариста мстил неугодным клиентам

Московского бариста уволили одним днём после того, как выяснилось, что он плевал в кофе посетителей. Таким способом сотрудник наказывал клиентов, которых считал «в чём-то неправыми». Об этом рассказала в своём блоге Екатерина, опубликовавшая видео с признанием молодого человека.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации/katka.keksik

Приехавший в столицу из Ессентуков бариста и сам рассказал о своих поступках. В ролике он оскорбительно высказался о клиентах и признался, что неоднократно плевал им в напитки. Молодой человек объяснил своё поведение нежеланием молчать в ответ на действия посетителей, которые ему не нравились. Судя по его словам, менять такой подход он не собирается.

«Человек, скорее всего, после увольнения снова пойдёт работать в общепит, так как ничего больше не умеет», — сказала блогерша. Екатерина призвала владельцев кафе и ресторанов не принимать бывшего бариста на работу.

Подписчики в соцсетях назвали произошедшее «трешем», «кошмаром» и «детскими понтами». Некоторые также выразили опасения, что плевки в напитки могли угрожать здоровью посетителей.

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