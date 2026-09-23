Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили в Нью-Йорке к 15 годам тюрьмы за сексуальное насилие над бывшей ассистенткой Мириам Хейли. Решение вынес суд Манхэттена 23 сентября.

В 2020 году по этому же делу Вайнштейн получил 23 года заключения — за нападение на Хейли и изнасилование Джессики Манн. Однако в 2024-м высшая судебная инстанция штата Нью-Йорк отменила вердикт, указав на процессуальные нарушения, и отправила дело на новое рассмотрение.

По эпизоду с Манн новый процесс завершился без единогласного решения присяжных. В мае 2026 года очередной суд также закончился прекращением разбирательства, а позднее прокуратура отказалась добиваться ещё одного процесса по этому обвинению.

Отдельное дело против Вайнштейна рассматривалось в Калифорнии. В 2023 году его приговорили там к 16 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальное насилие. Летом 2026 года апелляционный суд сохранил обвинительный приговор, но отменил назначенный срок и постановил определить наказание заново.

Ранее Life.ru писал, что Вайнштейну повторно должны были вынести приговор по делу Мириам Хейли. Прокуратура просила назначить ему длительный срок после повторного обвинительного вердикта. Первый 23-летний приговор по этому делу был отменён в 2024 году из-за процессуальных нарушений. Параллельно в Калифорнии сохраняется отдельный обвинительный приговор, по которому Вайнштейну ещё предстоит новое назначение наказания.