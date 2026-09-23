Шесть лет спустя: Харви Вайнштейну грозит 25 лет тюрьмы за изнасилование

Бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну 23 сентября повторно вынесут приговор в Нью-Йорке по делу о сексуальном насилии над бывшей ассистенткой Мириам Хейли. 74-летнему продюсеру грозит до 25 лет заключения, сообщает Euronews.

Речь идёт об эпизоде 2006 года в квартире Вайнштейна на Манхэттене. В 2025 году присяжные после повторного процесса вновь признали его виновным в сексуальном насилии над Хейли. Прокуратура намерена просить для него 20 лет тюрьмы.

Первый приговор Вайнштейну по этому делу вынесли ещё в 2020 году. Тогда он получил 23 года заключения за нападение на Хейли и изнасилование Джессики Манн. Однако в 2024-м высшая судебная инстанция штата Нью-Йорк отменила вердикт из-за процессуальных нарушений и назначила новое разбирательство.

По отдельному эпизоду с Манн присяжные впоследствии так и не смогли прийти к единому решению. После ещё одного процесса, завершившегося в мае без вердикта, прокуратура отказалась добиваться четвёртого суда по этому обвинению. Сам Вайнштейн продолжает отрицать сексуальное насилие и после нового приговора сможет подать апелляцию.

Продюсер уже провёл за решёткой более шести лет. Кроме того, ему предстоит новое назначение наказания в Калифорнии: обвинительный приговор по отдельному делу сохранили, но прежний 16-летний срок отменили и отправили вопрос о наказании на пересмотр.

Ранее Life.ru писал о решении калифорнийского суда заново определить наказание Вайнштейну. При этом сам обвинительный приговор по делу об изнасиловании, вынесенный в Лос-Анджелесе в 2022 году, отменён не был.