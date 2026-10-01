Хегсет объявил о создании нового командования беспилотных систем США

США создадут новое командование, которое займётся развитием беспилотных и роботизированных боевых систем. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая перед американскими военнослужащими на базе Корпуса морской пехоты Штатов Куантико в Вирджинии.

«Сегодня мы объявляем, согласно моему указанию, о создании Командования автономных боевых систем (Autonomous Warfare Command, или AutoWarCom), которое будет возглавлять четырёхзвёздный генерал», — сказал Хегсет.

По словам главы Пентагона, новое командование займётся масштабным развитием автономных и роботизированных возможностей во всех видах вооружённых сил США. Полноценную работу оно начнёт в октябре 2027 года. На первом этапе командование возглавит помощник министра обороны Оуэн Уэст.

Уэст назвал главной задачей нового подразделения быстрое развёртывание производства недорогих американских беспилотных систем. По его словам, это позволит США оперативно адаптироваться к обстановке в случае войны.

Ранее сообщалось, что американские военные рассматривают возможную операцию в отношении Кубы и проверяют готовность резервных подразделений к развёртыванию в ближайшие месяцы. Приказов об отправке войск пока не поступало. Южное командование США не стало раскрывать подробности планирования.