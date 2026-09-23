Киев хочет выпускать свои дроны в США: Соглашение могут подписать уже на этой неделе

Украина готова заключить с США соглашение, которое позволит расширить производство и испытания украинских беспилотных технологий на американской территории. Документ может быть подписан уже на этой неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает CBS News со ссылкой на три источника.

По данным телеканала, Владимир Зеленский готов поставить подпись под соглашением, однако американская сторона ещё может отложить его финализацию. В Белом доме и Пентагоне статус документа публично пока не комментировали.

Предполагается, что соглашение создаст более широкую схему сотрудничества между ведущими украинскими оборонными компаниями, американскими производителями и вооружёнными силами США. Речь идёт не только о поставках готовых дронов, но и о совместных испытаниях и производстве технологий.

Как отмечает CBS News, Вашингтон заинтересован не только в самих беспилотниках. Американской стороне также важны программное обеспечение, опыт работы операторов и интеграция дронов в системы ПВО.

Ранее Life.ru писал, что в Германии развернули производство более пяти тысяч беспилотников для Украины. Производство организовали в районе Большого Мюнхена при участии немецко-американской Auterion и украинской Airlogix. Контракт оценивался примерно в €300 млн, а выполнить его планировалось к середине 2027 года. Кроме того, сообщалось о планах открыть ещё одну производственную площадку на востоке Германии.