Хегсет объявил о создании религиозного управления в Минвойны США

В Министерстве войны США появилось новое управление, которое займётся религиозными вопросами. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления перед курсантами военного вуза.

По словам министра, в планах ведомства — усилить роль военных капелланов в армии США.

«Мы только открыли управление по религиозным делам. Мы намерены повысить статус Корпуса военных священников, потому что я уверен, что сила духа так же важна, как и физическая сила», — заявил он.

Данное решение было принято в условиях действия Первой поправки к Конституции США. Этот законодательный акт запрещает Конгрессу оказывать поддержку какой-либо конкретной религии или учреждать официальную государственную церковь. Ранее, в первых числах июня, Пентагон уже осуществил существенную реорганизацию, в рамках которой перечень одобренных ведомством конфессий был урезан с 211 до 31 позиции.

Ранее Life.ru сообщал, что Хегсет анонсировал появление в США отдельного командования, которое будет отвечать за развитие беспилотных и роботизированных боевых систем. Об этом он рассказал на базе Корпуса морской пехоты Куантико в Вирджинии. Там он выступал перед американскими военнослужащими.