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Регион
Опубликовано 1 октября, 06:23

Хегсет обвинил СМИ в угрозе жизни военных США из-за данных об оружии

Пит Хегсет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Пит Хегсет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Публикации в СМИ о якобы низких запасах американского вооружения ставят под угрозу жизни военнослужащих США. Об этом заявил министр обороны Штатов Пит Хегсет, выступая перед военными на базе корпуса морской пехоты Куантико в Вирджинии. Его слова приводит Axios.

«Именно ваши жизни они подвергают прямой опасности, когда лгут о запасах боеприпасов», — сказал глава Пентагона.

Хегсет раскритиковал материалы The New York Times о расходе американских вооружений в конфликте с Ираном. Газета утверждала, что американские военные почти полностью использовали запасы малозаметных крылатых ракет. Кроме того, по данным издания, США израсходовали объём ракет Tomahawk, соответствующий десятилетнему производству, а также двухлетний объём выпуска ракет для комплексов Patriot.

Глава Пентагона также заявил, что на протяжении 40 лет США делали ставку на дорогостоящие виды вооружений и отдавали приоритет качеству перед количеством. По его словам, сейчас стране необходимы оба показателя одновременно.

Кроме того, Хегсет обвинил американские СМИ в предвзятом освещении действий военных. Такой подход он назвал предательством интересов страны и государственной изменой.

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Лия Мурадьян
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