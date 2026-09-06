Хегсет пригрозил Ирану ударами по всему нефтяному флоту страны

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности США нанести удары по нефтяным танкерам Ирана, если Тегеран продолжит атаковать американские корабли. По его словам, у Вашингтона есть возможности для поражения всех судов иранского нефтяного флота.

Заявление министра обороны США прозвучало на фоне резкого обострения ситуации вокруг Ормузского пролива, где ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаках на несколько судов.

«Всё просто: если Иран станет стрелять по нашим кораблям, мы уничтожим и утопим их нефтяные танкеры. Всё, что им нужно делать, – не стрелять в ВМС США», – написал Хегсет в соцсети X.

Глава Пентагона заявил, что иранский нефтяной флот якобы не способен эффективно противостоять американским силам. По его словам, США могут задействовать авиацию, корабли и подводные лодки для нанесения ударов.

«Наши самолёты, корабли и подлодки могут ударить по ним всем», – добавил министр.

Ранее Life.ru писал, что КСИР объявил об ударах по американским судам и нефтевозам в Ормузском проливе. Иранская сторона заявила об атаке на шесть судов, которые нарушали установленные маршруты движения.