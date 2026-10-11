Херсонская область осталась без электричества из-за сбоя в энергосистеме

Херсонская область оказалась аварийно обесточена из-за технологического нарушения в энергосистеме. Об этом сообщили в компании «Херсонэнерго», уточнив, что специалисты уже приступили к восстановлению подачи электричества.

«11.10.2026 (сегодня) в связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область. Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному количеству абонентов», — говорится в сообщении энергетической компании.

Не уточняется, сколько жителей остались без света и когда электроснабжение будет полностью восстановлено. Представители компании принесли абонентам извинения за доставленные неудобства.

Ранее Life.ru сообщал, что 1 октября технологический сбой частично обесточил Херсонскую область. Тогда «Херсонэнерго» также направило специалистов для восстановления подачи электричества, однако причины неполадок не уточнялись.