Херсонская область вновь осталась без света из-за сбоя в энергосистеме
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Масштабный сбой в работе энергосистемы привёл к аварийному отключению электричества на территории Херсонской области. Ремонтные бригады уже приступили к устранению неполадок. Об этом рассказали в компании «Херсонэнерго».
«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область», — говорится в публикации организации.
Энергетики перешли на усиленный режим работы, чтобы максимально оперативно возобновить подачу ресурса как можно большему количеству потребителей.
Ранее Life.ru сообщал, что 1 октября технологическая авария также оставила часть Херсонской области без электричества. Тогда специалисты энергокомпании занимались восстановлением повреждённой системы, однако конкретные причины возникшего сбоя не раскрывались.
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