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Регион
Опубликовано 11 октября, 09:03

Херсонская область вновь осталась без света из-за сбоя в энергосистеме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Масштабный сбой в работе энергосистемы привёл к аварийному отключению электричества на территории Херсонской области. Ремонтные бригады уже приступили к устранению неполадок. Об этом рассказали в компании «Херсонэнерго».

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область», — говорится в публикации организации.

Энергетики перешли на усиленный режим работы, чтобы максимально оперативно возобновить подачу ресурса как можно большему количеству потребителей.

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Ранее Life.ru сообщал, что 1 октября технологическая авария также оставила часть Херсонской области без электричества. Тогда специалисты энергокомпании занимались восстановлением повреждённой системы, однако конкретные причины возникшего сбоя не раскрывались.

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Владимир Озеров
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