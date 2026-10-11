Херсонская область вновь осталась без света из-за сбоя в энергосистеме

Масштабный сбой в работе энергосистемы привёл к аварийному отключению электричества на территории Херсонской области. Ремонтные бригады уже приступили к устранению неполадок. Об этом рассказали в компании «Херсонэнерго».

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область», — говорится в публикации организации.

Энергетики перешли на усиленный режим работы, чтобы максимально оперативно возобновить подачу ресурса как можно большему количеству потребителей.

Ранее Life.ru сообщал, что 1 октября технологическая авария также оставила часть Херсонской области без электричества. Тогда специалисты энергокомпании занимались восстановлением повреждённой системы, однако конкретные причины возникшего сбоя не раскрывались.