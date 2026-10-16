Хет-трик россиянина Марченко не спас «Торонто» от поражения в НХЛ

Российский нападающий Кирилл Марченко оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сейбрс», однако его «Торонто Мейпл Лифс» всё равно потерпел поражение. Встреча на домашней арене канадского клуба завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Марченко трижды поразил ворота соперника, причём одну из шайб забросил при численном преимуществе. Россиянин отличился на 14-й минуте первого периода, а затем дважды забил во второй двадцатиминутке. Этот хет-трик стал для него пятым в карьере НХЛ и первым в составе «Торонто».

После третьего гола российского форварда хозяева вели 4:2, однако удержать преимущество не смогли. В заключительном периоде «Баффало» отыгрался благодаря шайбам Дэнниса Гилберта и Маттиаса Самуэльссона. Победную точку на четвёртой минуте овертайма поставил Оуэн Пауэр.

В составе победителей также отличился Джек Куинн, оформивший дубль и две результативные передачи. Ещё одну шайбу «Торонто» забросил Остон Мэттьюс. Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 29 бросков, но спасти команду от поражения не сумел.

После восьми матчей «Баффало» набрал девять очков и расположился на пятой строчке Атлантического дивизиона. «Торонто» с восемью очками занимает шестое место.

Ранее Life.ru рассказывал о другом хет-трике Кирилла Марченко. В апреле 2025 года российский хоккеист, тогда выступавший за «Коламбус Блю Джекетс», забросил три шайбы и сделал результативную передачу в победном матче против «Нэшвилл Предаторз». По итогам встречи его признали первой звездой игры.