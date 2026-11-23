В России признаки хикикомори — длительной социальной изоляции — обнаружили примерно у 3% участников научного исследования. Однако сколько на самом деле в стране людей, которые практически перестали выходить из дома и общаться с окружающими, пока неизвестно. Почему человек может годами не покидать собственную комнату и как помочь ему вернуться к обычной жизни, Life.ru рассказала нейропсихолог Ирина Коржаева.

По словам специалиста, в исследовании российских учёных 2023 года участвовали 1180 человек из двух выборок. Признаки хикикомори по использованным критериям выявили у 2,7–3,1% опрошенных. При этом исследование проводилось онлайн, в том числе среди участников тематических сообществ, поэтому переносить эти цифры на всё население России нельзя.

Причинами добровольного затворничества могут стать травля, болезненный опыт общения, страх осуждения и отвержения, тревожность, неуверенность в себе и потеря жизненных ориентиров. Постепенно человек начинает воспринимать внешний мир как источник опасности, а собственную комнату — как единственное безопасное место. Особенно уязвимыми, по мнению Коржаевой, оказались дети, чьё взросление пришлось на пандемию коронавируса. Привыкнув к компьютеру, книгам и ограниченному общению, некоторые подростки так и не освоили необходимые социальные навыки, а изоляция превратилась для них в привычный образ жизни.

При этом попытки родственников силой вернуть затворника к учёбе, работе или встречам с друзьями могут только усугубить ситуацию. Человек зачастую не отвергает общество сознательно, а просто не понимает, как снова начать общаться, не сталкиваясь с прежним страхом и напряжением.

Самая большая ошибка — пытаться вытащить человека силой. Угрозы, скандалы, обвинения в лени и инфантильности только усиливают отчуждение. Ирина Коржаева Нейропсихолог

Вместо давления Коржаева советует близким придерживаться пяти простых принципов. Прежде всего необходимо отказаться от ультиматумов, обвинений и сравнений с более успешными людьми, а затем постепенно восстановить доверие через спокойные разговоры без нравоучений. Важно также не высмеивать увлечения человека, будь то компьютерные игры, книги или интернет-общение. Иногда именно они остаются единственными доступными ему способами взаимодействия с окружающими.

Следующий шаг — осторожное возвращение к повседневной активности. Начать можно с совместного приготовления еды, короткой прогулки или похода в магазин, не требуя немедленного возвращения к полноценной социальной жизни. По словам психолога, такой процесс напоминает всплытие с глубины: двигаться нужно медленно, давая человеку привыкнуть к каждому новому этапу.

«Начинать важно с восстановления контакта, а не с требований немедленно выйти на работу или учёбу. Совместные бытовые дела, короткие прогулки, спокойное общение без допросов и оценок могут стать первыми шагами. Важно, чтобы сам человек участвовал в выборе этих шагов», — объяснила собеседница Life.ru.

Пятым важным шагом специалист назвала обращение за профессиональной помощью. Если изоляция продолжается месяцами, а человек перестаёт учиться, работать и поддерживать отношения, стоит проконсультироваться с клиническим психологом и при необходимости с психиатром. Важно исключить депрессивные, тревожные и другие состояния, требующие лечения. При этом даже взрослому затворнику могут понадобиться время и поддержка, чтобы снова почувствовать себя уверенно среди людей. Главное для родственников — не пытаться переделать близкого, а принять его состояние и помочь постепенно вернуть интерес к внешнему миру. При угрозе самоубийства, самоповреждении или отказе от еды и воды необходима срочная медицинская помощь.

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