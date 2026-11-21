Блогер-трансгендер* Хилми Форкс (Хильми Олейник) рассказал, что в колонии ему не разрешали есть вместе с другими заключёнными. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак.

По словам блогера, его не пускали в общую столовую по решению других осуждённых, поэтому обедать приходилось прямо на кровати. Он также пожаловался, что ему запрещали пользоваться холодильником и микроволновкой. Причиной таких ограничений Форкс назвал личную неприязнь со стороны некоторых заключённых.

Напомним, в октябре Хилми Форкс полностью отбыл трёхлетний срок по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов и вышел из колонии. После освобождения он появился в мужской одежде и заметно изменился внешне. Причиной для уголовного дела стали публикации в его Telegram-канале. Перед Новым годом в 2023 году блогер размещал посты со сценами полового акта.

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