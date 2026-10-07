Химик из РФ — о дружбе с нобелевским лауреатом Соаи: «Пили 50-летний портвейн»

Нобелевскую премию по химии присудили Анри Кагану из Франции и Кенсо Соаи из Японии. Награда — за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. С одним из лауреатов лично знаком российский химик Илья Гриднев.

Он доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института органической химии имени Зелинского РАН и профессор химфака МГУ. Гриднев рассказал «Газете.ru», что 20 лет работал в Японии и там познакомился с Соаи.

«Он — замечательный человек. Соаи — бескорыстный, настоящий учёный», — приводит издание его слова. После доклада Гриднева они вместе выпили 50-летний портвейн. Сейчас российский учёный собирается поздравить Соаи с премией.

Открытие японского исследователя Гриднев называет исключительно фундаментальным. В природе много хиральных соединений, включая те, из которых состоим мы. Реакция Соаи, по его словам, отвечает на вопрос возникновения жизни.

«Представьте, что вы оказались на необитаемом астероиде, где нет жизни. Чтобы создать что-то хиральное, вам понадобится изопропилцинк или специфический альдегид», — объяснил Гриднев. Это, считает он, стало бы первым шагом к зарождению жизни.

Напомним, что Нобелевскую премию по химии 2026 года получили француз Анри Каган и японец Кэндзо Соаи. Награду присудили за исследования нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе. Работы лауреатов связаны с хиральностью — свойством молекул существовать в двух формах, которые соотносятся примерно как левая и правая руки.