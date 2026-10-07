Научили молекулы «выбирать сторону»: Кому и за что вручили Нобелевку по химии

Нобелевскую премию по химии 2026 года присудили французскому химику Анри Кагану и японскому учёному Кэндзо Соаи. Королевская шведская академия наук отметила их исследования нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе.

Работы лауреатов связаны с хиральностью — свойством молекул существовать в двух формах, которые относятся друг к другу примерно как левая и правая руки. Они имеют одинаковый состав, но различаются пространственным строением. Для химии и фармакологии это принципиально важно: разные зеркальные формы одного вещества могут по-разному взаимодействовать с организмом.

Нобелевские лауреаты по химии 2026 года Анри Каган и Кэндзо Соаи. Фото © X / Nobel Prize

Анри Каган стал одним из пионеров асимметрического катализа. В начале 1970-х он разработал хиральный лиганд DIOP, позволивший значительно повысить избирательность химических реакций и получать преимущественно одну из двух зеркальных форм вещества. Его работы стали важным этапом в развитии методов асимметрического синтеза.

Позднее Каган исследовал так называемые нелинейные эффекты. В таких процессах небольшое преобладание одной зеркальной формы катализатора способно приводить к значительно большему преобладанию соответствующей формы конечного продукта. Эти исследования помогли лучше понять механизмы управления хиральностью в химических реакциях.

Кэндзо Соаи в 1995 году вместе с коллегами продемонстрировал асимметрический автокатализ. В открытой им реакции образовавшийся хиральный продукт сам выступает катализатором образования новых молекул той же формы, одновременно многократно усиливая первоначально едва заметное преобладание одного из вариантов. Работа получила название реакции Соаи.

Этот эффект оказался важен не только для органического синтеза. Реакция Соаи стала одной из ключевых экспериментальных моделей для исследований происхождения гомохиральности живой природы — загадки, почему аминокислоты и сахара в организмах преимущественно представлены только одной из двух возможных зеркальных форм. Современные исследования показывают, что механизм автокатализа действительно способен усиливать очень небольшой исходный дисбаланс практически до преобладания одной формы.

Каган родился в 1930 году и является почётным профессором Университета Париж-Юг. Его вклад в асимметрический катализ оказал влияние на дальнейшее развитие методов получения лекарств, агрохимических соединений и других сложных органических веществ.

Соаи связан с Токийским университетом науки. Его исследования асимметрического автокатализа продолжились спустя десятилетия после первоначального открытия и используются для изучения механизмов самовоспроизведения молекул и возникновения хиральной асимметрии.

Нобелевскую премию по химии с 1901 года присуждает Королевская шведская академия наук. Церемония вручения традиционно состоится 10 декабря — в годовщину смерти Альфреда Нобеля.