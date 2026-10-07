Одно лечит, второе — калечит: Профессор РАН простыми словами объяснил, за что вручили Нобелевку по химии

Присуждение Нобелевской премии по химии 2026 года отметило фундаментальный прорыв в понимании синтеза сложных органических молекул, напрямую повлиявший на спасение жизней. Суть и колоссальную практическую значимость этого открытия в беседе с Life.ru разъяснил российский химик-органик, профессор РАН и ведущий научный сотрудник Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Михаил Нечаев.

Как пояснил специалист, в природе многие органические структуры обладают так называемой асимметрией: две молекулы могут быть абсолютно идентичны по составу, но при этом являться зеркальными отражениями друг друга.

Органические молекулы бывают такой сложной структуры, что две молекулы являются зеркальным отражением друг друга. Это не простая забава химиков — так устроена природа. Асимметрическими являются аминокислоты, из которых состоят белки, асимметрическими являются сахара и многие другие молекулы, из которых построен наш организм и на основе которых проходят биологические процессы. Михаил Нечаев Российский химик-органик, работающий в области химии устойчивых карбенов, профессор РАН, ведущий научный сотрудник института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН:

Для фармакологии эта природная особенность имеет критическое значение. Один вариант молекулы (энантиомер) может служить эффективным лекарством, тогда как его зеркальный двойник способен нанести непоправимый вред здоровью или превратиться в яд. История медицины уже сталкивалась с масштабными трагедиями, когда пренебрежение правильной формой молекулы приводило к тяжелым последствиям для пациентов.

Именно поэтому способность контролировать и производить строго определённую зеркальную форму вещества стала ключевым требованием для современной фарминдустрии — от лабораторных тестов до массового выпуска таблеток на заводах. Подавляющее большинство передовых медикаментов сегодня опирается на этот принцип.

Нечаев подчеркнул, что Нобелевский комитет традиционно награждает достижения, которые уже доказали свою состоятельность на практике. В частности, французскому профессору Анри Кагану, внесшему ключевой вклад в эту область, сейчас 96 лет, а его фундаментальные работы увидели свет много десятилетий назад. Человечество давно пожинает плоды его труда: технологии легли в основу создания десятков жизненно необходимых препаратов, которые каждый день без лишней огласки спасают людей и продаются в любой аптеке.

Напомним, Нобелевскую премию по химии 2026 года получили француз Анри Каган и японец Кэндзо Соаи. Награду присудили за исследования нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе. Работы лауреатов связаны с хиральностью — свойством молекул существовать в двух формах, которые соотносятся примерно как левая и правая руки. Состав у них одинаковый, а пространственное строение разное. Для химии и фармакологии это принципиально важно. Разные зеркальные формы одного вещества могут по-разному взаимодействовать с организмом.