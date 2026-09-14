Химик объяснил, как стирать белые кроссовки, чтобы они не желтели

Белые кроссовки после стирки иногда приобретают желтоватый оттенок или покрываются разводами. Причём результат может проявиться уже после высыхания обуви, хотя сразу после мытья она выглядит чистой. Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал Life.ru о причинах изменения цвета кроссовок.

По словам эксперта, из-за остатков моющего средства могут появляться желтоватые разводы. При обильном использовании порошка или геля часть поверхностно-активных веществ остаётся в волокнах ткани и по мере высыхания перемещается вместе с влагой к поверхности. Вода испаряется, а растворённые в ней компоненты концентрируются на отдельных участках, поэтому на белом материале становятся заметны пятна.

Особенно выражен такой эффект на текстильной обуви с плотным многослойным верхом: моющий раствор проникает глубоко в материал, а удалить его одним ополаскиванием сложно. Большое количество средства при этом не делает стирку эффективнее. Для белой обуви лучше использовать небольшое количество жидкого моющего средства, которое легче вымывается из ткани, а после чистки тщательно удалить его остатки водой.

Подошвы и декоративные элементы часто изготавливают из полимеров, свойства которых постепенно меняются под воздействием кислорода, ультрафиолета и повышенной температуры. В материале протекают окислительные процессы, в результате которых образуются соединения, придающие поверхности желтоватый оттенок. Особенно хорошо такие изменения заметны на белых и прозрачных деталях.

Ускорить этот процесс способна неправильная сушка. Горячая вода, фен, обогреватель, батарея или прямые солнечные лучи повышают температуру материала и могут ускорять его старение. Кроме того, при быстром и неравномерном испарении влаги на текстильной поверхности сильнее проявляются остатки загрязнений и моющего средства. Поэтому выстиранные кроссовки лучше сушить при комнатной температуре в хорошо проветриваемом месте.

Вернуть белый цвет удаётся не во всех случаях. Если желтизна появилась из-за остатков моющего средства, обувь можно повторно тщательно прополоскать прохладной водой и правильно высушить. Поверхностные загрязнения можно попробовать удалить средством, предназначенным для конкретного материала обуви. Использовать концентрированные хлорсодержащие отбеливатели, растворители или одновременно несколько домашних чистящих составов не стоит: они способны повредить волокна, клеевые соединения и полимерные детали. Если же цвет изменился вследствие старения и окисления самого материала, обычная стирка уже не вернёт ему первоначальную белизну.

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