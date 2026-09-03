«Химия» на голове вместо учебников: Почему подростки массово делают завивку перед школой

Парикмахеры заметили рост интереса подростков к долговременной завивке волос перед началом учебного года. Особенно востребованной процедура стала у юношей 14–16 лет, рассказали мастера.

Одни подростки просят крупные небрежные локоны в стиле актёра Тимоти Шаламе, другие выбирают мелкие кудри. В барбершопах распространилась и укладка «брокколи»: объём оставляют на макушке, а виски коротко выбривают.

Среди девушек популярна более лёгкая завивка с естественным эффектом. По наблюдениям мастеров, референсами для клиенток нередко становятся образы Зендеи и других знаменитостей.

Специалисты объясняют спрос желанием добавить объём прямым и тонким волосам и сократить время на ежедневную укладку. При этом опубликованных данных, которые позволяли бы говорить о массовом увлечении российских школьников, нет: выводы основаны на рассказах парикмахеров и обсуждениях в соцсетях.

Мастера в комментарии «Вечерней Москве» советуют не торопиться с долговременной завивкой до 14 лет. Процедура воздействует не только на структуру волос, но и на кожу головы, поэтому состав и состояние волос необходимо оценивать индивидуально.

С 1 декабря 2026 года начнёт действовать ГОСТ Р 72521-2026, посвящённый парикмахерским услугам для детей от года до 14 лет. Химическая завивка, выпрямление, осветление и постоянное окрашивание в предусмотренный стандартом перечень детских процедур не входят. Сам ГОСТ применяется добровольно, однако его требования обязательны для салонов, заявивших о соответствии документу.

Ранее Life.ru рассказывал о новом стандарте для детских парикмахерских. Он разрешает стрижки, укладки и безопасное временное окрашивание, а детей младше десяти лет предписывает обслуживать в присутствии родителя или законного представителя.