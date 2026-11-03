Судьба некоторых жителей Курской области, пропавших после вторжения ВСУ в регион, по-прежнему остаётся неизвестной. При этом у местных властей сейчас нет достоверных сведений о том, что кто-либо из них находится на территории Украины. Об этом губернатор Александр Хинштейн рассказал в интервью.

Глава региона подчеркнул, что отсутствие информации не позволяет делать окончательные выводы о местонахождении разыскиваемых людей.

«Это не означает, что их там нет, но мне об этом пока не известно», — пояснил Хинштейн ТАСС.

Для установления судьбы исчезнувших людей в Курской области ещё в 2025 году организовали специальный реестр. В него вносят сведения о гражданах, связь с которыми оборвалась после событий августа 2024 года. В июне уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщала об уточнении числа жителей приграничья, остающихся на украинской территории. Позднее губернатор говорил о возможном нахождении там 15 курян. В том же месяце удалось вернуть домой пятерых местных жителей, ранее находившихся в плену.