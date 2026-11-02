После эвакуации из Алешек несколько семей пытаются разыскать своих родных и близких. О поступивших обращениях рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

По её словам, некоторые покинувшие город жители до сих пор не могут установить местонахождение родственников. В связи с этим они обратились за содействием в поисках. Лантратова заверила, что будет сделано всё необходимое для оказания помощи этим семьям.

«Я знаю, что там несколько семей, которые не могут найти своих родных и близких, поэтому, конечно, вот всё, что необходимо, мы будем делать», — сказала она.

Ранее Life.ru сообщал, что многие жители Алешек самостоятельно покинули город ещё до начала гуманитарной миссии. По словам Лантратовой, организаторы рассчитывали эвакуировать значительно больше людей. Однако за время сложной обстановки в населённом пункте немало граждан успели уехать своими силами. В результате часть автобусов, подготовленных для вывоза населения, возвращалась без пассажиров.