Хинштейн: Мужчина ранен при ударе дрона по частному дому в Курской области

50-летний мужчина получил ранения при ударе беспилотника по частному сектору в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В момент атаки мужчина находился в автомобиле.

«Вражеский дрон ударил по дому в частном секторе города. В результате атаки повреждены дом, гараж, автомобиль и магазин. Было небольшое возгорание. Роман Леонидович в это время находился в машине, в результате у него акубаротравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левого плеча», — написал Хинштейн.

Пострадавшего госпитализируют в Курскую областную больницу. По словам губернатора, врачи окажут ему всю необходимую помощь. Кроме жилого дома, повреждения получили гараж, автомобиль и магазин. Возникшее после удара небольшое возгорание ликвидировали.

Ранее Life.ru писал, что за сутки в Курской области зафиксировали атаки 193 беспилотников и 45 артиллерийских ударов. По данным Хинштейна, в результате атак были погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. Удары фиксировались в нескольких приграничных районах региона. Власти также сообщали о повреждениях гражданской инфраструктуры и автомобилей.