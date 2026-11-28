Хинштейн сообщил о гибели трёх мирных жителей при атаках ВСУ на Курскую область
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Трое мирных жителей Курской области погибли 27 ноября в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём канале в MAX.
По словам главы региона, одной из жертв стал 68-летний мужчина из Беловского района. Его тело удалось эвакуировать только 28 ноября.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее Life.ru сообщал о гибели мужчины в Беловском районе. По данным губернатора, погибшему было 48 лет. Хинштейн выразил соболезнования его родным и близким.