Трое мирных жителей Курской области погибли 27 ноября в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём канале в MAX.

По словам главы региона, одной из жертв стал 68-летний мужчина из Беловского района. Его тело удалось эвакуировать только 28 ноября.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.