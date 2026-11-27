48-летний мужчина погиб в результате атаки беспилотника на трактор в приграничном районе Курской области. Инцидент произошёл в селе Илек Беловского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, вражеский дрон атаковал трактор в селе Илек Беловского района. В результате удара, к сожалению, погиб мужчина. Ивану Николаевичу было 48 лет», — написал глава региона в мессенджере MAX.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он назвал очередное нападение украинских военных чудовищным, не имеющим оправдания.

Ранее в Грайвороне Белгородской области супружеская пара получила ранения при детонации украинского беспилотника. Пострадавших доставили в больницу сотрудники Росгвардии.