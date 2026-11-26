В Грайвороне Белгородской области супружеская пара получила ранения при детонации украинского беспилотника. Пострадавших доставили в больницу сотрудники Росгвардии, сообщили в оперативном штабе региона в мессенджере «Макс».

У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения плеча и бедра, у его жены — головы и ног. Сейчас обоим супругам оказывают медицинскую помощь в Грайворонской центральной районной больнице.

Под атаки беспилотников также попали Шебекино, Новая Таволжанка, Замостье, Ровное, Борки, Красная Яруга и Октябрьский. Всего повреждения получили семь автомобилей, два частных дома, три гаража и две хозяйственные постройки.

Днём ранее в результате серии атак ВСУ на Белгородскую область погиб мужчина, ещё девять человек получили ранения. Среди пострадавших оказался годовалый ребёнок, которого доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Медицинская помощь также потребовалась трём пассажирам маршрутного автобуса в Шебекино.