Губернатор Курской области Александр Хинштейн надеется однажды написать книгу о своей работе во главе региона. Политик признался, что хотел бы вернуться к литературному творчеству, однако сейчас государственные обязанности не оставляют ему свободного времени. Об этом он рассказал на просветительском марафоне «Знание. Единство» Российского общества «Знание».

«К сожалению, сегодня моя текущая работа не позволяет мне заниматься творчеством. Тешу себя надеждой, что когда-нибудь у меня будет возможность вернуться к этому занятию, в том числе, может быть, и описать свою сегодняшнюю работу, потому что это интересно», — заявил Хинштейн.

Глава региона отметил, что история знает немало примеров, когда государственные деятели становились писателями. Встречаются и обратные случаи — литераторы впоследствии занимают высокие должности в органах власти. Поэтому Хинштейн не исключает, что в будущем сможет совместить оба направления своей деятельности.

При этом губернатор подчеркнул, что вынужден временно отказаться от литературных занятий из-за загруженного рабочего графика. По его словам, нынешние задачи требуют особого внимания и не позволяют уделять достаточно времени написанию новых произведений.

«Творчество — это очень важно, и, не скрою, сожалею о том, что сегодня возможности заниматься им нет, но задачи, которые стоят, сегодня важнее», — подчеркнул Хинштейн.

Литературная деятельность давно занимает заметное место в биографии политика. Он написал несколько историко-документальных и публицистических книг, среди которых «Охота на оборотней», «Какого цвета страх» и «Конец Атлантиды». Кроме того, Хинштейн участвовал в подготовке к публикации мемуаров первого председателя КГБ СССР Ивана Серова «Записки из чемодана».

В декабре 2024 года Владимир Путин назначил Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. В сентябре 2025 года политик победил на региональных выборах и официально вступил в должность главы региона.

Пока Хинштейн не сообщил ни предполагаемого названия будущей книги, ни сроков её написания. Губернатор лишь выразил надежду, что со временем сможет поделиться с читателями опытом, полученным во время руководства Курской областью.

Ранее Life.ru сообщал об официальном вступлении Александра Хинштейна в должность губернатора Курской области. Церемония инаугурации состоялась 21 сентября 2025 года. Хинштейн победил на выборах, получив 86,92% голосов. Он поблагодарил жителей региона за поддержку и подчеркнул ответственность, которую возлагает на него новая должность.