Хирург по ошибке удалил японке здоровую часть мозга, она осталась недееспособной

Жительница Японии лишилась способности самостоятельно дышать после ошибки во время операции на головном мозге. Об этом сообщает TV Asashi.

Операцию провели в конце июля в Университетской больнице Киото. Пациентке около 50 лет должны были удалить доброкачественную опухоль размером примерно три сантиметра, расположенную в глубокой области рядом с мозжечком и стволом мозга. До вмешательства женщина страдала от головокружений и нарушений равновесия, но могла вести обычную жизнь.

Операция продолжалась около десяти часов. Её проводила команда из трёх хирургов, а ведущий врач имел более 20 лет опыта и около ста подобных вмешательств. Во время операции дважды проводилось исследование удалённой ткани, однако результаты не подтверждали, что это опухоль. Несмотря на это, вмешательство продолжили.

После операции пациентка не смогла нормально проснуться от наркоза и самостоятельно дышать. Последующее МРТ показало, что опухоль осталась на месте, а здоровые ткани в районе ствола мозга были повреждены. Сейчас женщина находится на ИВЛ и может отвечать на вопросы движениями глаз.

В Университетской больнице Киото признали ошибку и публично извинились перед пациенткой и её семьёй. Руководство клиники создало комиссию с участием внешних экспертов, которая должна установить причины произошедшего и разработать меры, чтобы подобное не повторилось.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Великобритании не менее 20 женщинам по ошибке удалили грудь при лечении рака. Проверка County Durham and Darlington NHS Foundation Trust выявила сотни случаев, когда пациенткам был причинён вред, включая ненужные операции, пропущенные диагнозы и задержки лечения. В одном из эпизодов зафиксирован летальный исход.