Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 10:41

Хирурги по ошибке удалили грудь 20 женщинам при лечении рака

20 женщинам из-за ошибок врачей удалили грудь при лечении рака в Британии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volha_R

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volha_R

Не менее 20 женщин в Великобритании перенесли мастэктомию, которая им не требовалась, из-за ошибок при лечении рака молочной железы. Об этом сообщил County Durham and Darlington NHS Foundation Trust, который проводит масштабную проверку своей службы хирургии груди.

Из 514 уже изученных случаев с января 2023-го по февраль 2025 года вред пациенткам выявили в 315 случаях, в 77 из них — значительный. Также известно об одном летальном исходе и эпизодах, когда диагностика рака была пропущена или задержана.

Одной из пострадавших стала 51-летняя Дениз Ховарт. В 2023 году у неё диагностировали рак первой стадии, после чего женщина перенесла лампэктомию, а затем полное удаление груди, химиотерапию и лучевую терапию. В сентябре 2025 года ей сообщили, что мастэктомия не была необходима и можно было провести повторную органосохраняющую операцию.

«Это не вернёт мне мою грудь», — сказала Ховарт, комментируя извинения медиков.

Траст принёс пациенткам безоговорочные извинения. Его руководство признало случаи пропущенных диагнозов, задержек лечения и ненужных процедур и заявило о реформировании службы. Проверка продолжается, а 24 сентября совет организации должен решить, насколько далеко назад расширять аудит историй болезни.

От бокальчика до опухоли: Любительниц просекко старше 30 предупредили о риске рака груди
От бокальчика до опухоли: Любительниц просекко старше 30 предупредили о риске рака груди

Ранее Life.ru рассказывал о росте числа исков к хирургам из-за операций на груди. Россия вошла в число стран, где пациентки особенно часто судятся с врачами после таких вмешательств.

Больше новостей о лечении, врачебных ошибках и новых медицинских технологиях — в разделе «Медицина» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar