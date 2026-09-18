Хирурги по ошибке удалили грудь 20 женщинам при лечении рака

Не менее 20 женщин в Великобритании перенесли мастэктомию, которая им не требовалась, из-за ошибок при лечении рака молочной железы. Об этом сообщил County Durham and Darlington NHS Foundation Trust, который проводит масштабную проверку своей службы хирургии груди.

Из 514 уже изученных случаев с января 2023-го по февраль 2025 года вред пациенткам выявили в 315 случаях, в 77 из них — значительный. Также известно об одном летальном исходе и эпизодах, когда диагностика рака была пропущена или задержана.

Одной из пострадавших стала 51-летняя Дениз Ховарт. В 2023 году у неё диагностировали рак первой стадии, после чего женщина перенесла лампэктомию, а затем полное удаление груди, химиотерапию и лучевую терапию. В сентябре 2025 года ей сообщили, что мастэктомия не была необходима и можно было провести повторную органосохраняющую операцию.

«Это не вернёт мне мою грудь», — сказала Ховарт, комментируя извинения медиков.

Траст принёс пациенткам безоговорочные извинения. Его руководство признало случаи пропущенных диагнозов, задержек лечения и ненужных процедур и заявило о реформировании службы. Проверка продолжается, а 24 сентября совет организации должен решить, насколько далеко назад расширять аудит историй болезни.

Ранее Life.ru рассказывал о росте числа исков к хирургам из-за операций на груди. Россия вошла в число стран, где пациентки особенно часто судятся с врачами после таких вмешательств.