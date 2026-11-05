Краснодарские хирурги восстановили лицо охотнику с Дальнего Востока, который едва не погиб после нападения медведя. Хищник практически полностью разрушил мужчине лицевую часть черепа, лишив его носа и большей части верхней челюсти. На восстановление потребовался год сложных операций. Об этом сообщили в научном центре микрохирургии Алексея Дикарева.

Хирурги восстановили лицо охотнику, которого изуродовал медведь. Видео © Telegram / Центр микро и пластической хирургии Дикарева

«Три месяца пациент провел в палате интенсивной терапии, борясь за жизнь. У мужчины отсутствовали фрагменты лицевого скелета, наружный нос и большая часть верхней челюсти, что привело к нарушению герметичности полости рта. Пациент не мог питаться — стояла гастростома», — рассказали специалисты.

Трагедия произошла во время охоты. Мужчина заметил приближающегося медведя, однако убежать не успел и был вынужден вступить в схватку. Силы оказались неравны: животное нанесло охотнику тяжелейшие повреждения лица.

После стабилизации состояния пациента начался длительный процесс восстановления. Под руководством хирурга Алексея Дикарева специалисты провели серию микрохирургических вмешательств, в ходе которых заново сформировали часть верхней челюсти с использованием малоберцового трансплантата.

Врачам также удалось восстановить нос и герметичность ротовой полости. Благодаря этому мужчина вновь смог самостоятельно принимать пищу без вспомогательных приспособлений. Дополнительно хирурги провели операции по коррекции рубцов.

Сейчас пациент вернулся к активной жизни. Он свободно дышит, нормально питается и, несмотря на пережитое нападение, снова занимается охотой.