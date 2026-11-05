Нехватка корма может заставить медведей в Подмосковье искать еду возле жилья и на свалках, рассказал журналист-натуралист Александр Хабургаев. По его словам, для зимнего сна зверю важнее накопить достаточно жира, чем дождаться определённой погоды.

Перед зимой медведи откармливаются преимущественно растительной пищей, в том числе орехами, рябиной и овсом. Однако в этом году неурожай осложнил накопление запасов. Сытый зверь устраивает берлогу, а голодный продолжает искать пропитание.

«Если медведь увидит человека на помойке, на которую ходит каждую ночь, он будет считать этого человека конкурентом со всеми вытекающими последствиями», — предупредил собеседник НСН.

Зимний сон медведя достаточно чуткий: потревоженное животное может стать шатуном. Рост численности хищников эксперт связал с тем, что в последние десятилетия интенсивная охота на них была нерентабельной. Среди причин он назвал дорогие лицензии, нехватку мастеров по выделке шкур и риск заражения мяса паразитами.