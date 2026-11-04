Свинья грязь везде найдёт: Почему кабаны зачастили к людям и чем они опасны
Охотник Латыш: Кабанов к дачам привлекают пищевые отходы
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В брачный период самцы кабанов теряют привычную осторожность. Они могут выходить к дачам и мусорным площадкам в поисках еды, рассказал специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш.
«Животных привлекают пищевые отходы: для любого зверя удобнее прийти поесть на помойке, чем где-то ходить и ковыряться, искать замороженного червяка или какую-то улитку», — отметил он в беседе с «Радио 1».
Обычно кабан старается уйти от человека, но при столкновении на бегу даже удар корпусом может привести к тяжёлым травмам. К детёнышам лучше советует не приближаться, рядом может быть самка, которая бросится их защищать, подчеркнул эксперт.
Ранее зоолог объяснил, как вести себя, если кабан забрёл в город. Он посоветовал не пытаться кормить или гладить животное. Если зверь оказался возле дома, лучше не делать резких движений и дождаться, пока он уйдёт.