В брачный период самцы кабанов теряют привычную осторожность. Они могут выходить к дачам и мусорным площадкам в поисках еды, рассказал специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш.

«Животных привлекают пищевые отходы: для любого зверя удобнее прийти поесть на помойке, чем где-то ходить и ковыряться, искать замороженного червяка или какую-то улитку», — отметил он в беседе с «Радио 1».

Обычно кабан старается уйти от человека, но при столкновении на бегу даже удар корпусом может привести к тяжёлым травмам. К детёнышам лучше советует не приближаться, рядом может быть самка, которая бросится их защищать, подчеркнул эксперт.