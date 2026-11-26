Стоимость зерна составляет лишь около 10% от конечной цены хлеба, а значительная часть остальных расходов приходится на торговые наценки. Почему хороший урожай и доступное сырьё не приводят к снижению цен в магазинах, в беседе с корреспондентом Life.ru объяснил депутат Госдумы Сергей Казанков.

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По словам парламентария, при себестоимости зерна в 12 рублей аграриям приходится продавать его за 10 рублей, а в отдельных случаях — даже за шесть, если сделка происходит непосредственно во время уборки урожая. При этом в магазинах хлеб стоит примерно в 10 раз дороже зерна.

В зависимости от вида хлебобулочного изделия доля сырья в его стоимости составляет от 10 до 20%. Кроме того, производителям приходится учитывать затраты на электроэнергию, газ, оборудование и его амортизацию.

«Но всё, что выше, это уже накрутки сетей и торговли, и с этим действительно необходимо бороться», — заявил Казанков, оценив долю объяснимых расходов в размере до 40%.

Парламентарий напомнил, что фракция КПРФ выступает за регулирование торговых наценок. По его мнению, принятие соответствующих мер позволит сдержать рост цен на продовольствие на несколько лет.

Недавно ноября Федеральная антимонопольная служба начала проверку торговых наценок на 26 категорий продуктов питания. Ведомство запросило у крупнейших ретейлеров сведения о закупочных и розничных ценах за период с августа по октябрь 2026 года. Под проверку попали в том числе хлеб, мясо, молоко, яйца и овощи.